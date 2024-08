Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Neues #NMDO-Stickeralbum - Kampf gegen Telefonbetrüger geht weiter

Oberhausen (ots)

Alleinstehend, verwitwet oder vereinsamt - Telefonbetrügerbanden suchen in professionellen Callcentern im nichteuropäischen Ausland gezielt nach Opfern. Über ihre dunklen Kanäle haben sie zigtausende Telefondaten ergaunert, die sie systematisch nach alten, nicht mehr häufig gebräuchlichen Vornamen durchsuchen. Auguste, Hermine, Hans-Gerd.... hinter diesen Namen vermuten insbesondere alleinstehende, verwitwete oder vereinsamte Seniorinnen und Senioren, die empfänglich für soziale Kontakte sind oder leicht auf Schockanrufe hereinfallen.

Ende August startet die Polizei Oberhausen mit einem neuen Stickeralbum die zweite Phase der Präventionskampagne "Nicht mit Deiner Oma - Nicht mit Deinem Opa - #NMDO".

Oberhausenerinnen und Oberhausener, deren aktive Teilhabe am sozialen Leben durch ihre besonderen Lebensumstände nur erschwert oder eingeschränkt möglich ist, sollen in diesem Jahr besonders intensiv angesprochen werden.

Das Ziel:

Nachhaltige Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen und praktikable Verhaltenshinweise zum Selbstschutz vor den Telefonbetrügern

Im vergangenen Jahr konnten Polizisten bei mehr als 90 Aktionen fast 900 Seniorinnen und Senioren erreichen, die gemeinsam mit den Enkeln die Sticker für das #NMDO-Stickeralbum gesammelt und sich dabei, ganz nebenbei, nachhaltig informiert hatten.

Auch 2024 steht das neu aufgelegt und aktualisierte #NMDO-Stickeralbum im Zentrum der Präventionskampagne. Damit wollen Polizisten und ihre zahlreichen Kooperationspartnern gemeinsam den Erfolg des vergangenen Jahres wiederholen.

Wir setzen großes Vertrauen in die Unterstützung durch unsere Jugendlichen. Sie sollen die Enkelkinder der alleinstehenden, vereinsamten oder verwitweten Oberhausenerinnen und Oberhausener vertreten und gemeinsam mit ihnen die Aktionen besuchen, bei denen die #NMDO-Sticker Alben und -tüten verteilt werden.

Dafür werben auch Caroline Heuser, Marie-Sophie Stern und Timo Schaffeld mit dem RWO-Endurance Team als #NMDO-Botschafter.

Die Oberhausener Spitzensportlerinnen und -sportler sind weit über die Stadtgrenzen durch ihre zahlreichen Erfolge bei Deutschen-, Europäischen- und Weltmeisterschaften bekannt. Caroline Heuser wurde gerade erst Weltmeisterin (U23) im Einerkajak und Vizeweltmeisterin (U23) im Viererkajak, jeweils auf der 500m-Bahn, in Plovdiv/Bulgarien.

Gemeinsam mit den neu hinzugewonnenen Kooperationspartnern Der Paritätische Oberhausen, Caritas Oberhausen, Sozialverband VdK Sterkrade, Blinden- und Sehbehindertenverein Oberhausen, Stadtsportbund Oberhausen sowie Silbernetz - das Netzwerk gegen Einsamkeit im Alter,

sind auch

die Stadt Oberhausen, Stadtsparkasse Oberhausen, AWO Oberhausen, SC Rot-Weiß Oberhausen, DLRG Oberhausen, Jugendparlament Oberhausen, Zonta Oberhausen, Rolandschule, Bismarckschule, Falkensteinschule, ev. Familienzentrum Schmachtendorf, Bundespolizei, LKA NRW, Nordrhein-Westfalen gegen Einsamkeit, Gut versorgt in Oberhausen und Jochen Tack Fotografie

wieder an Bord.

Neben der besonders wichtigen Präventionsarbeit sendet die Polizei Oberhausen aber auch mit guten Ermittlungserfolgen eine deutliche Botschaft an alle Kriminellen: Haltet Euch fern von unserer Stadt!

So hatte z. B. eine Ermittlungskommission beim Oberhausener KK13 in intensiver Kleinarbeit Beweise gegen einen 19-jährigen Oberhausener zusammengetragen, die vor wenigen Wochen (19.7.) auch die Oberhausener Richter überzeugten und zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren ohne Bewährung sowie Wertersatz in Höhe von 118.000 Euro nach Jugendstrafrecht führten.

Nach Überzeugung der Richter hatte er von Oktober 2022 bis Januar 2024 in mindestens 44 Fällen gewerbsmäßig Warenkredit- und Kontoeröffnungsdelikte vollendet.

Mit seinem Mobiltelefon und am Rechner hatte er zuhause hatte er bis zu 150.000 gefälschte Bank-SMS und andere Betrugs-SMS verschickt und dadurch 419.000 Euro ergaunert.

Die Ermittler rekonstruierten auch, dass der Oberhausener sich weder von einer Durchsuchung, einer vorausgegangenen Festnahme noch der wiederholten Sicherstellung seiner zahlreichen Mobilgeräte von der weiteren Begehung von Straftaten abhalten ließ. Noch Stunden vor seiner endgültigen Festnahme hatte er abfotografierte EC- Karten erhalten.

