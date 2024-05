Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Körperverletzung und Bedrohung mit Messer in Neunkirchen

Neunkirchen-Wiebelskirchen (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 10:30 Uhr, kam es in der Ostertalstraße in Neunkirchen durch einen 36-jährigen Beschuldigten aus Namborn zu einem Beleidigungsdelikt zum Nachteil eines 33-Jährigen aus Waldmohr. Gegen 12:30 Uhr begegneten sich die beiden beteiligten Personen in der Eichendorffstraße wieder. Hier kam es nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung zu einem Körperverletzungs- und Bedrohungsdelikt durch den 33-Jährigen zum Nachteil des 36-Jährigen. Der 36-Jährige erlitt durch den Faustschlag leichte Verletzungen im Oberkörperbereich. Eine medizinische Untersuchung war nicht erforderlich. Durch die Bedrohung mittels Messer und mittels eines Hammers durch eine bislang unbekannte zweite Person kam es zu keinen Verletzungen bei den Beteiligten. Entsprechende Strafanzeigen wurden gegen die beteiligten Personen eingeleitet.

