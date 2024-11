POL-STD: Wechsel im Führungstrio des Polizeikommissariats Buxtehude - Wiebke Hennig übernimmt den Einsatz- und Streifendienst - Robert Schlimm nach 11 Jahren in der Funktion in Pension

Polizeiinspektion Stade

Zum 01. November diesen Jahres hat in der Führung des Polizeikommissariats Buxtehude ein Wechsel stattgefunden.

Der bisherige Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, Erster Polizeihauptkommissar Robert Schlimm wurde mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand verabschiedet.

Nach insgesamt 11 Jahren in Buxtehude, davon drei Jahre als Leiter der gesamten Dienststelle, erhielt er aus den Händen von Inspektionsleiter, Leitender Polizeidirektor Jan Kurzer seine offizielle Entlassungsurkunde. Mit der Pensionierung geht eine Ära in Buxtehude zu Ende.

Der ca. 40-köpfige Einsatz- und Streifendienst ist für alle polizeilichen Belange im Erstangriff zuständig. Die Beamtinnen und Beamten arbeiten im Wechselschichtdienst 24/7 rund um die Uhr. Sie sind auf Streife, überwachen den Straßenverkehr, nehmen Unfälle, Ordnungswidrigkeiten und Straftaten auf, schlichten Streitigkeiten und unterstützen andere Dienststellen. In den Zeiten, in denen die umliegenden Polizeistationen nicht besetzt sind, sind sie neben der Hansestadt Buxtehude auch in der Gemeinde Jork sowie den Samtgemeinden Lühe, Horneburg, Harsefeld und Apensen zuständig.

Die Nachfolge von Robert Schlimm tritt die 48-jährige Polizeihauptkommissarin Wiebke Hennig an, die bisher den Einsatz- und Streifendienst beim Polizeikommissariat Seevetal in Maschen geleitet hat.

Wiebke Hennig kommt aus dem südlichen Teil des Landkreis Harburg, ist aber bereits mit Land und Leuten in der Gegend vertraut.

Neben der Tätigkeit in Maschen war sie in verschiedenen vorherigen Funktionen in der Polizeidirektion Lüneburg tätig und hat auch ein halbes Jahr die benachbarte Polizeistation Neu Wulmstorf geleitet.

Wiebke Hennig dazu:

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in dem für mich neuen Team. Ich übernehme eine tolle Truppe von Robert Schlimm und bin gespannt darauf, Buxtehude und den Landkreis Stade näher kennen zu lernen."

Das Führungstrio des Buxtehuder Polizeikommissariat besteht jetzt aus der Leiterin der Dienststelle, der Polizeioberrätin Mailin Bartels, der Leiterin des Einsatz- und Streifendienst, der Polizeihauptkommissarin Wiebke Hennig und dem Leiter des Kriminalermittlungsdienst, dem Ersten Kriminalhauptkommissar Axel Klie.

