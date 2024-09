LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube

Eichsfeld (ots) - Am 24.09.2024 haben in der Zeit von 12:35 Uhr bis 12:40 Uhr unbekannte Täter in einem unbeobachteten Moment die Gelegenheit genutzt und in die Kasse gegriffen. Dabei erbeuteten sie Bargeld in Höhe von 6650 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de ...

