LPI-NDH: Versuchter Trickbetrug

Wasserthaleben (ots) - Die Fahrerin eines Pkw befuhr die L1041 aus Richtung Greußen kommend in Richtung Wasserthaleben. Ihr entgegen kam ein Linienbus oder Schienenersatzverkehr. In der weiteren Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Pkw, woduch die Pkw-Fahrerin ins Schleudern kam. Der Bus entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

