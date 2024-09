Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Firma

Eichsfeld (ots)

In der Nacht vom Samstag, 21.09.2024 auf Sonntag, 22.09.2024 drangen unbekannte Täter durch Zerschneiden des Maschendrahtzauns auf das Firmengelände in der Siemensstraße in Leinefelde. Anschließend knackten sie auf unbekannte Art und Weise die Schlösser von drei Baucontainern, woraus sie ein Schweißgerät, Rohverbinder und ca. 10m Kupferrohr entwendeten. Es entstand zudem eine Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell