Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe im Bärenpark Worbis unterwegs

Eichsfeld (ots)

Am 24.09.2024 haben in der Zeit von 12:35 Uhr bis 12:40 Uhr unbekannte Täter in einem unbeobachteten Moment die Gelegenheit genutzt und in die Kasse gegriffen. Dabei erbeuteten sie Bargeld in Höhe von 6650 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell