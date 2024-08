Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Rentnerin übersieht nachfolgenden Pkw

Warburg (ots)

Am Sonntag, 25. August, ereignete sich auf der B7 bei Warburg ein Verkehrsunfall. Gegen 16.45 fuhr ein 64-Jähriger aus Menden mit seinem Mazda von Kassel in Richtung Warburg. Kurz vor der Kreuzung B7/ Papenheimer Straße war eine 87-Jährige mit ihrem Golf auf dem rechten Seitenstreifen unterwegs. Aufgrund der langsamen Fahrweise setzte der 64-Jährige zum Überholen an. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, zog die 87-Jährige plötzlich nach links und es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzten sich die Fahrzeugführer leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

