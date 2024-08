Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradunfall mit zwei Verletzten

Willebadessen (ots)

Am Sonntag, 25. August, kam es auf der B252 bei Niesen zu einem Verkehrsunfall. Zwei Motorradfahrer verletzten sich schwer. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gegen 18.10 Uhr fuhr eine Gruppe von acht Personen mit ihren Motorrädern von Warburg in Richtung Brakel. Eine 53-Jährige aus Garbsen führte die Gruppe an. Ein 35-Jähriger aus Barsinghausen befand sich direkt hinter ihr. Auf Höhe der L820 beabsichtigte die 53-Jährige rechts in einen Feldweg abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 35-Jährige den Bremsvorgang und fuhr auf die vor sich fahrende 53-Jährige auf. Dabei verletzten sich beide Personen schwer. Ein Rettungshubschrauber flog die Verletzte in ein Krankenhaus. Der 35-Jährige kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B252 komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell