BPOLI EF: Überprüfung am Bahnhof endet in Justizvollzug

Apolda (ots) - In der Mittagszeit des gestrigen Tages vollstreckte die Bundespolizei im Auftrag der Thüringer Justiz zwei Haftbefehle in Apolda. Die freiheitsentziehenden Maßnahmen richteten sich gegen einen 57-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen, der durch die eingesetzten Kräfte der Bundespolizei an seinem Apoldaer Wohnsitz angetroffen wurde. Gegen den Bulgaren lagen Vollstreckungsbefehle vor, weil dieser wegen ...

mehr