Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 50 kg lebende Forellen aus Horneburger Fischzuchtbetrieb entwendet - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher in Buxtehuder Kaufhaus, Falsche Polizeibeamte betrügen Drochtersenerin um mehrere tausend Euro

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

1. 50 kg lebende Forellen aus Horneburger Fischzuchtbetrieb entwendet - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag, den 01.11. auf Samstag, den 02.11. ist es zwischen 02:00 h und 04:00 h zu einem Fischdiebstahl in Horneburg gekommen. Ein bisher unbekannter Täter hatten den Zaun an dem Gelände eines Fischzuchtbetriebes in der Wilhelmstraße in Horneburg durchschnitten und konnte so an die Zuchtteiche gelangen. Hier wurden mit einem Kescher dann ca. 50 kg lebende Forellen aus dem Teich geholt und anschließend entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter mit einem passenden Fahrzeug in der Nähe des Tatortes gewesen sein könnte und sucht daher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

2. Einbrecher in Buxtehuder Kaufhaus

IN der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind kurz vor Mitternacht bisher unbekannte Täter nach dem Aufhebeln einer hinteren Notausgangstür in die Geschäftsräume des Buxtehuder Wollworth-Kaufhauses in der Bahnhofstraße eingedrungen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden dann zwei Spendenboxen mit einer geringen Menge Bargeld erbeutet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Falsche Polizeibeamte betrügen Drochtersenerin um mehrere tausend Euro

Am Montag, den 04.11. ist es in Drochtersen in der Johann-Grothmann-Straße zu einem Fall von "falschen Polizeibeamten" gekommen.

Eine dort wohnende 88-jährige Seniorin hatte mehrere Anrufe von einem angeblichen Polizeibeamten mit dem Namen "Schneider" erhalten, in denen ihr suggeriert wurden, dass in der Nachbarschaft angeblich eine ältere Dame überfallen worden sei und man nun ihr Geld "in Sicherheit bringen müsste", die Staatsanwaltschaft würde es am kommenden Tag dann wieder freigeben.

Die Drochtersenerin wurde in den Telefonaten so unter Druck gesetzt, dass sie schließlich mit einem Taxi zur Sparkasse fuhr und mehrere tausend Euro abholte.

Das Geld deponierte sie dann auf Anweisung vor der Haustür, wo es von einer unbekannten Person abgeholt wurde.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die am Montagvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Johann-Grothmann-Straße in Drochtersen beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu dem Fall geben können.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass eine derartige Vorgehensweise keinesfalls stattfindet. Niemals wird die Polizei anrufen, Geld oder Schmuck fordern und sich dieses aushändigen lassen. Die Maschen "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick", "Schockanrufe" und ähnliche Fälle sind ausgeklügelte Methoden, um vorwiegend ältere Menschen um ihr Hab und Gut zu betrügen.

Bitte informieren sie auch ihre Nachbarn und Angehörigen über diese Fälle und warnen sie davor, auf derartige Anrufe einzugehen. In jedem Fall sollte immer die richtige Polizei auch über Notruf 110 sofort informiert werden, auch wenn die Anrufer dies ausdrücklich verbieten. Nur so besteht die Möglichkeit die Täter zu erwischen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell