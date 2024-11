Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kia XCeed in Buxtehude entwendet - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 05.11.2024 ist zwischen 06:00 h und 13:00 h in Buxtehude auf dem Parkplatz am Bahnhof Nord eine dort abgestellter PKW auf bisher unbekannte Weise geöffnet und anschließend entwendet worden.

Der graue KIA XCeed hat das Kennzeichen hat das Kennzeichen STD-PM 311 und stellt einen Wert von ca. 37.000 Euro dar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Bahnhof gemacht haben, die mit dem Autodiebstal in Verbindung stehen könnten, Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell