POL-STD: Zwei junge Autoinsassen im Alter von 19- und 23-Jahren bei Verkehrsunfall in Harsefeld tödlich verunglückt

Buxtehude (ots) - Am Samstag gegen 18 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Klöterbusch" ein. Genauer befindet sich der Tatort auf dem Abschnitt zwischen den beiden Einmündungen zur Theodor-Storm-Straße. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchwühlten die Räume des Wohnhauses. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist noch nicht bekannt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen ...

