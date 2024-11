Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Verkehrsunfall mit vier beschädigten Pkw

Stade (ots)

Am Samstag gegen 22 Uhr wurde die Polizei Stade zu einem Verkehrsunfall am Heidbecker Damm gerufen. Ein BMW 440i war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte den Zaun der Ausstellungsfläche eines Autohauses durchbrochen. Am BMW entstanden erhebliche Sachschäden, er musste abgeschleppt werden. Zudem wurden drei Ausstellungsfahrzeuge leicht beschädigt, die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden auf mindestens 26.000 EUR. Der Unfallfahrer, ein 21-jähriger Mann aus Stade, blieb glücklicherweise unverletzt. Er gab der Polizei gegenüber an, der abknickenden Vorfahrt aus Richtung der Carl-Benz-Straße in Richtung Heidbecker Damm gefolgt zu sein. Als er am Scheitelpunkt der Kurve wieder beschleunigt habe, sei das Fahrzeugheck ausgebrochen und er habe die Kontrolle verloren. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn stellenweise winterglatt, die Polizei erfasste als Unfallursache entsprechend eine nicht angepasste Geschwindigkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell