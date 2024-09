Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auseinandersetzung am Zentralen Omnibusbahnhof- ein Mann leicht verletzt (14.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Ein junger Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Zentralen Omnibusbahnhof am Samstagabend leicht verletzt worden. Ein 15-Jähriger geriet mit einem 14-Jährigen auf dem Stadtfestgelände aus nicht bekannten Gründen in Streit, in dessen Folge es am ZOB zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit noch einem weiteren ebenfalls 14 Jahre jungen Mann kam, bei der der 15-Jährige durch Faustschläge Verletzungen erlitt. Am Sonntagnachmittag versuchte der Vater des 15-Jährigen gegen 15.45 Uhr ebenfalls am ZOB ein klärendes Gespräch mit den beiden jungen Männern zu führen. Hierbei kam es dann zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung. Mehrere Zeugen bemerkten diese Auseinandersetzung und meldeten ihre Beobachtungen bei der Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchtete die Jugendgruppe zunächst in unbekannte Richtung, konnte aber im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet festgestellt und kontrolliert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Körperverletzungsdeliktes aufgenommen.

Zeugen der Auseinandersetzungen werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 mit dem Polizeirevier Tuttlingen in Verbindung zu setzen.

