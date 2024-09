Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrunken Auto gefahren und Unfall gebaut (14.09.2024)

Wehingen (ots)

Eine Autofahrerin ist am Sonntagmorgen betrunken Auto gefahren und hat auf der Gosheimer Straße einen Unfall verursacht. Gegen 5.45 Uhr fuhr eine 44-Jährige mit einem Renault Clio auf der Gosheimer Straße. Hierbei kam sie nach rechts von der Straße ab und stieß auf Höhe der Bushaltestelle mit einer Straßenlaterne zusammen. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Straßenlaterne drohte umzuknicken, weshalb die Feuerwehr Gosheim alarmiert wurde und sich um deren Sicherung kümmerte. An dieser und am Renault entstand ein Sachschaden in noch nicht bezifferbaren Höhen. Im Zuge der Überprüfung der Autofahrerin stellten die bei der Unfallaufnahme eingesetzten Beamten deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung dieser fest. Ein Alkoholtest konnte nicht durchgeführt werden, trotzdem musste die 44-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Auch den Führerschein behielten die Beamten ein. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete die Frau Widerstand, weshalb sie bis zu ihrer Ausnüchterung die Zeit in einer Gewahrsamszelle verbringen musste.

