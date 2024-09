Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht im Kreuzungsbereich Ernst-Haller-Straße/ Achauerstraße- Polizei sucht Zeugen (14.09.2024)

(Trossingen (ots)

Am Samstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, hat sich auf der Kreuzung Ernst-Haller-Straße/ Achauerstraße eine Unfallflucht ereignet, bei der ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro entstanden ist. Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens mit Konstanzer Kennzeichen war nach derzeitigen Stand mit hoher Geschwindigkeit auf der Achauerstraße in Richtung Gölten unterwegs und überquerte die Kreuzung bei Rotlicht. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford eines 38-Jährigen, der auf der Ernst-Haller-Straße in Richtung Innenstadt fuhr und die Ampel für seine Fahrtrichtung Grünlicht zeigte. Nach der Kollision setzte der Unbekannte seine Fahrt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, mit hoher Geschwindigkeit fort. Das unfallflüchtige Auto dürfte hinten an der Fahrerseite beschädigt sein. Vor diesem fuhr ein unbekanntes Auto ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit.

Der Ford-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem schwarzen Kleinwagen oder dem Unfallflüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell