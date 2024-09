Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Hund getreten - Polizei sucht Zeugen (15.09.2024)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Sonntag ist es gegen 14 Uhr auf einer Minigolfanlage an der Spittelbergstraße zu einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gekommen. Ein Senior lief mit einer weiblichen Begleitung und einem angeleinten Hund über das Gelände. Als der Hund der Besitzerin der Anlage auf ihn zulief, trat der Mann dem Corgi-Mischling in die Seite. Dieser erlitt dadurch Schmerzen. Nach einem kurzen Disput zwischen dem ungefähr 65-Jährigen und der Besitzerin liefen die Beiden davon. Es werden nun Zeugen zum Vorfall gesucht, die sich unter der Nummer 07724 / 949500 an das Polizeirevier St. Georgen werden können.

