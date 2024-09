Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, K 5734

Schwarzwald-Baar-Kreis) Feuerwehr muss Gegenverkehr ausweichen - Zeugen gesucht (14.09.2024)

VS-Villingen - K5734 (ots)

Am Samstagabend ist es gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Rietheim und Marbach zu einem Unfall mit rund 5.000 Euro Schaden gekommen. Ein unbekannter Lastwagenfahrer kam aus Richtung Rietheim und hielt dabei nicht die rechte Fahrbahnseite ein. Dadurch zwang er einen entgegenkommenden 51-jährigen Feuerwehrmann zum Ausweichen. Er geriet dabei mit dem Feuerwehrauto gegen eine Leitplanke. Zu einer Berührung mit dem Gegenverkehr kam es nicht. Der Unfallverursacher suchte, ohne anzuhalten, das Weite. Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Villingen, Telefon 07721 / 6010, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell