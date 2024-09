POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Blauen Audi auf der Angerstraße beschädigt- Polizei sucht Zeugen (15.09.2024)

VS-Schwenningen - L 423 (ots) - An der Dauchinger Straße ihren Müll entsorgt haben Umweltsünder an einem dortigen Feldweg. Zeugen entdeckten Mengen von altem Mobiliar, Kanistern und Flaschen, die Unbekannte entsorgt hatten. Wer Hinweise auf die Müllfrevler geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 / 85000, in Verbindung zu setzen. ...

