Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzung mitten auf der Kreuzung - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am 03. August, gegen 16:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Riga-Ring/Opmünder Weg zu einer Körperverletzung. Eine 62-jährige Soesterin befuhr mit ihrem Pkw die Briloner Straße in Richtung Riga-Ring. Sie beabsichtigte nach rechts auf den Riga-Ring einzubiegen. Um die Kreuzung vollständig einsehen zu können, stand sie, nach eigenen Angaben, mit der Front zum Teil auf dem Radweg. Ein von links kommender Radfahrer störte sich an der Position des Pkw der 62-Jährigen und schlug, im Vorbeifahren, mit der flachen Hand auf die Motorhaube. An der Kreuzung Riga-Ring/Opmünder Weg, musste die 62-Jährige an einer roten Ampel halten. Der bisher unbekannte Radfahrer hielt mit seinem Fahrrad an der Fahrertür der Soesterin an und schlug ihr unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Danach riss er ihr die Brille aus dem Gesicht und warf sie zu Boden. Er beleidigte die 62-Jährige und fuhr davon. Die Soesterin erlitt leichte Verletzungen. Sie konnte den Radfahrer wie folgt beschreiben: Circa 180 cm groß, 30-35 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild, eine schlanke Figur, dunkelblonde kurze Haare, dunkler kurzer Bart und trug eine dunkle Jogginghose, mit einem dunklen T-Shirt und Sportschuhe. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell