POL-SO: E-Bike aus Garage gestohlen

Lippstadt (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Zeit, zwischen 20:00 Uhr und 03:00 Uhr, die Fassade am Eingangsbereich des Stadions auf der Barbarossastraße beschmiert. Bisher unbekannte Täter sprühten unter anderem die Buchstaben "SFS" und "Scheiß SVL" an die Fassade. Vermutlich gehören die Täter der Ultraszene an Siegen an, die am heutigen Freitag eine Begegnung mit dem SV Lippstadt 08 ...

mehr