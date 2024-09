Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall (15.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend einen Auffahrunfall im Kreisverkehr Bundesstraße 14/ Bundesstraße 311 verursacht. Der 72-Jährige fuhr mit einem Hyundai auf der B 14 hinter einem Jeep Grand Cherokee eines 65-Jährigen aus Tuttlingen herkommend in Richtung Neuhausen. Am Kreisverkehr bremste der Jeep-Fahrer seinen Wagen verkehrsbedingt ab, woraufhin der Hyundai in dessen Heck krachte. An beiden Autos entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der 72-Jährige nach Alkohol roch. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest mit einem Wert von über 1,3 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell