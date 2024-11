Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Harsefeld: Diebstahl eines Pritschenwagens

Harsefeld (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde im Sudetenweg in Harsefeld ein Baustellenfahrzeug vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses entwendet.

Das Fahrzeug kann wie folgt beschrieben werden:

- VW Transporter, Erstzulassung 2016

- Kennzeichen: HK-OS 330

- Pritschenwagen mit Planenverdeck

- Fahrzeuglackierung und Plane in orange

- Firmenbeschriftung auf der Motorhaube und an den Türen

In der Straße Am Bockefeld, auf dem Abschnitt zwischen Memelstraße und Steinfeldstraße, wurde am Samstagmorgen die beschädigte Frontschürze eines VW Transporters gefunden. Die Fahrzeugteile stimmen offenbar mit dem o. g. VW-Modell überein. Der Ort des Fahrzeugdiebstahls und der Fundort der großen Kunststoffteile liegen nur etwa 300 m auseinander. Dieser Umstand wirft für die Polizei Fragen auf. Es werden Zeugenhinweise sowohl zu dem Diebstahl, als auch zu den großen Kunststoffteilen in Tatortnähe gesucht. Beispielsweise ist von großem Interesse, zu welcher Uhrzeit die Kunststoffteile noch nicht auf der Straße lagen bzw. wann sie dort erstmals gesehen wurden. Zudem bittet die Polizei um Hinweise zu einem beschädigten VW Pritschenwagen in orange, es handelt sich um eine großflächige Beschädigung an der Fahrzeugfront. Ob ein Zusammenhang zu der nächtlichen Verkehrsunfallflucht in Dollern besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Buxtehude unter 04161/6470 entgegen.

