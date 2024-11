Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dollern: Totalschaden an PKW - nächtliche Unfallflucht

Dollern (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:18 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Buschteich eine Verkehrsunfallflucht. Auf dem Abschnitt zwischen Grundschule und Einkaufszentrum fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug einem am Fahrbahnrand parkenden Skoda Octavia hinten auf und schob diesen ca. 50 m vor sich her. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich schließlich unerlaubt vom Unfallort. Am Skoda entstand ein Totalschaden. Wer Hinweise zu diesem Unfall oder zu einem Fahrzeug mit frischem und nicht unerheblichem Frontschaden geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Buxtehude unter 04161/6470.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell