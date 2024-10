Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Falsche Polizeibeamte - Stader Seniorin um hohe Geldsumme betrogen

Stade (ots)

Am vergangenen Montag kam es in Stade zu einem Betrugsfall mit falschen Polizeibeamten.

Am Vormittag rief ein angeblicher Polizeibeamter der Stader Polizei eine 85-jährige Seniorin an. Er erzählte von einem Überfall auf ihre Nachbarin in der Straße Sanders Weg. Dabei soll eine Liste gefunden worden sein, auf der auch die Seniorin mit ihrer Adresse stehen würde.

In dem Telefonat wurde die Seniorin überredet, Geld und Schmuck vor die Wohnungstür zu legen, damit es die Polizei zur Sicherheit abholen kann. So legte die Seniorin in einem gelben Jutebeutel mit der Aufschrift "Hörtest" Bargeld und Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages vor die Tür. Während sie mit dem falschen Polizisten telefonierte, holte ein anderer Mann den Beutel nachmittags ab.

Die Seniorin konnte den Abholer aus dem Fenster nur von hinten sehen und beschrieb ihn als jungen Mann mit kurzen schwarzen Haaren, bekleidet mit einem schwarzen Anorak, dunklen Jeans und weißen Turnschuhen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Stade unter der Telefonnummer 04141-1020 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Stade erneut darauf hin, dass Polizeibeamte niemals anrufen und nach Vermögenswerten fragen, um diese abzuholen und zu schützen. Auch von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht wird es niemals solche Anrufe geben, z.B. nach einem angeblichen Unfall, den ein Familienangehöriger verursacht hat, und nun Kaution gezahlt werden muss. In solchen Fällen sollte man immer erst die eigenen Angehörigen anrufen und danach selbst die örtliche Polizeidienststelle kontaktieren oder den Notruf 110 wählen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell