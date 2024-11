Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Verkehrsunfallflucht - Pkw touchierte E-Scooter an Fußgängerüberweg

Buxtehude (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 06. November, wurden Polizei und Rettungsdienst gegen 07:06 Uhr auf die Apensener Straße in Höhe der Aral Tankstelle gerufen. Ein 25-jähriger Mann aus Beckdorf war entlang der Apensener Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs, als er mit seinem E-Scooter den Zubringer (L 127) zur B73 querte. Der Mann nutzte dazu den vorhandenen Fußgängerüberweg, als er von einem schwarzen Pkw erfasst wurde und zu Boden stürzte. Der 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst behandelt wurden. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der schwarze Pkw seine Fahrt in Richtung B73 fort. Ein Ersthelfer, der von aus Richtung B73 in Apensener Straße fuhr, kümmerte sich um den Verletzten. Der Aussage dieses Ersthelfers zufolge, waren im zwei Autos in Richtung B73 entgegengekommen. Genau diese Fahrzeuge bzw. die Insassen sucht die Polizei, die Ermittler hoffen sich weitere Angaben zum Unfallhergang. Gegen den Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten schwarzen Pkw wird wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Verletzte war ohne Haftpflichtversicherung unterwegs, gegen ihn wird ebenfalls ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Buxtehude unter 04161/6470 entgegen.

