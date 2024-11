Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Häusliche Gewalt eskalierte - ein Toter

Buxtehude (ots)

Um kurz vor 21 Uhr wurde die Polizei in die Schröderstraße nach Buxtehude alarmiert, Anwohner meldeten eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Noch auf der Anfahrt zum Einsatzort gingen weitere Notrufe ein, eine Küche sollte brennen. Nach ersten Erkenntnissen überschüttete ein 47-jähriger Mann seine 42-jährige Ex-Partnerin und sich selbst mit einer brennbaren Flüssigkeit und setzte diese in Brand. Der 47-jährige Verursacher erlitt so schwere Verletzungen, dass er diesen in der Wohnung erlag. Die 42-Jährige erlitt ebenfalls Brandverletzungen, der Rettungsdienst wird von einem Rettungshubschrauber unterstützt. Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und Stadt Buxtehude sind vor Ort im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.

