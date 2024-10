Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Stromkästen beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Heroldstraße;

Tatzeit: 19.10.2024, 22.15 Uhr, bis 20.10.2024, 03.00 Uhr;

Zwei Stromkästen beschädigten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Zeugen hatten am frühen Sonntagmorgen auf der Heroldstraße zwei offenbar umgetretene Stromkästen gesehen und die Polizei informiert. Die Stromkabel wurden bei der Tat nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 1.000 Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell