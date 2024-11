POL-STD: Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst an Stader Berufsschule - insgesamt 61 Personen durch Reizstoff verletzt, Baucontainer in Grünendeich aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Polizeiinspektion Stade

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst an Stader Berufsschule - insgesamt 61 Personen durch Reizstoff verletzt, Baucontainer in Grünendeich aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Stade (ots)

1. Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst an Stader Berufsschule - insgesamt 61 Personen durch Reizstoff verletzt

Am heutigen frühen Nachmittag gegen 12:35 h ist es in den Stader Berufsbildenden Schulen in der Glückstädter Straße zu einem Vorfall gekommen, bei dem 61 Personen verletzt wurden. Ein bisher unbekannter junger Mann hatte im Neubau der BBS vermutlich drei andere Personen mit einem derzeit noch unbekannten Reizstoff angesprüht. Durch den entstandenen Nebel waren dann insgesamt 61 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie wurden durch den Reizstoff verletzt und mussten vor Ort durch den Stader Notarzt und den Leitenden Notarzt sowie die Besatzung von 6 eingesetzten Rettungswagen gesichtet und erstversorgt werden. Neun von ihnen wurden zur weiteren Behandlung ins Elbeklinikum eingeliefert. Der Organisatorische Leiter Rettungsdienst des Landkreises kümmerte sich um den Transport der Verletzten. Beide Züge der Feuerwehr Stade, der Ortswehr Bützfleth sowie der Fachgruppe Messen und Spüren des Umweltzuges des Landkreises Stade wurden eingesetzt. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst und nahmen Schadstoffmessungen im Gebäude vor. Gegen den bisher noch unbekannten Verursacher wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Baucontainer in Grünendeich aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Am Wochenende zwischen Freitag, den 15.11., 16:00 h und Montag, den 18.11., 06:00 h sind bisher unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Straße "Am Elbdeich" in Grünendeich gelangt und haben dort einen Baucontainer aufgebrochen. Aus diesem konnten der oder die Unbekannten dann diverse Gegenstände wie Baustaubsauger, Kabeltrommeln, einen Flaschenrüttler sowie andere Werkzeug entwenden. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

