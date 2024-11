Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus in Buxtehude, Kühlanhänger in Oederquart entwendet

Stade (ots)

1. Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus in Buxtehude

Bisher unbekannte Einbrecher sind am Freitag, den 15.11. zwischen 08:40 h und 18:55 h in Buxtehude in der Car-Hermann-Richter-Straße nach dem Öffnen einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und haben dann anschließend sämtliche Räume durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht abschließend noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Kühlanhänger in Oederquart entwendet

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, den 13.11., 05:25 h bis Donnerstag, den 14.11., 05:20 h in Oederquart im Bruchweg einen dort abgestellten Kühlanhänger entwendet. Der weiße Anhänger der Marke STAHA mit der Aufschrift "Kleinert Getränkehandel" hart das Kennzeichen WL-KL 256 und stellt einen Wert von mehreren tausend Euro dar.

Hinweise auf den oder die Anhängerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell