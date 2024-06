Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Durchsuchungsmaßnahmen im Bremer Stadtgebiet: Zollfahndungsamt Hannover stellt drei Kilogramm Haschisch sicher

Hannover, Bremen (ots)

Am 18. Juni 2024 durchsuchten Kräfte des Zollfahndungsamts Hannover ein Wohnobjekt im Bremer Stadtgebiet und stellten drei Kilogramm Haschisch sowie eine selbstgebaute Konstruktion zum Pressen von Kokain-Blöcken sicher. Grundlage des Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Bremen war eine an den Beschuldigten adressierte Paketsendung aus Spanien mit rund 11 Kilogramm Marihuana, die in Frankfurt am Main sichergestellt wurde.

Bei der Durchsuchung wurden drei Kilogramm Haschisch und eine selbst gebaute Konstruktion zum Pressen von Kokain-Blöcken sichergestellt. An der Konstruktion wurden Anhaftungen einer weißen Substanz festgestellt, die positiv auf Kokain getestet wurde.

In der Wohnung des Beschuldigten, der sich bereits seit Mai 2024 wegen eines anderen Verfahrens in Haft befindet, wurden unvermutet drei männliche Personen angetroffen. Aufgrund der Sicherstellung des mutmaßlichen Haschischs und der mutmaßlichen Kokain-Presse nebst größeren Mengen Streckmittel ergab sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz und das Betäubungsmittelgesetz. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass sich die drei Männer im Alter von 28, 46 und 51 Jahren illegal im Bundesgebiet aufhalten. Die ausländerrechtlichen Ermittlungen werden durch die Bundespolizei bzw. Ausländerbehörde Bremen verfolgt.

Die weiteren Maßnahmen und Ermittlungen bezüglich des Verdachtes des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz und das Betäubungsmittelgesetz werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bremen durch das Zollfahndungsamt Hannover geführt.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Hannover, übermittelt durch news aktuell