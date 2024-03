Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autofahrerin war betrunken

Norden - Unfallflucht

Norden - Rauchentwicklung in Einfamilienhaus

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrerin war betrunken

Eine betrunkene Autofahrerin hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch in Aurich gestoppt. Gegen 0.30 Uhr hielten die Beamten eine 38-jährige Frau auf der Oldersumer Straße an. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von fast zwei Promille. Der 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Norden - Unfallflucht

In der Bahnhofstraße in Norden hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Heimtierbedarf stieß zwischen 14.30 Uhr und 14.35 Uhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen weißen Opel Corsa. An dem Opel wurde die Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher fuhr unerlaubt davon. Er oder sie war vermutlich mit einem größeren Fahrzeug mit schwarzer Kunststoffverkleidung unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Brandgeschehen

Norden - Rauchentwicklung in Einfamilienhaus

Ein Feuer ist am Dienstag in einem Wohnhaus in Norden ausgebrochen. Gegen 19.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in die Marktstraße alarmiert. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell