Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Polizeibeamte angegriffen

Bei einem Einsatz im Alten Postweg in Wittmund sind Polizeibeamte von einem Mann angegriffen worden. Der alkoholisierte 34-Jährige erhielt am Montag gegen 15.30 Uhr im Rahmen eines vorherigen Einsatzes einen Platzverweis. Da dieser den Anweisungen nicht Folge leistete, folgte eine Zuführung in das polizeiliche Gewahrsam. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand und versuchte die Polizeibeamten durch Gewalteinwirkung zu verletzen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Betrunkener E-Scooter Fahrer

In Holtgast kam es zu einer Trunkenheitsfahrt. Ein alkoholisierter E-Scooter Fahrer wurde am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, auf der Norder Landstraße von der Polizei angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen über zwei Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Leerhafe - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz hinter einem Lebensmittelgeschäft in Leerhafe ereignete sich am Montag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte gegen 17.40 Uhr einen geparkten schwarzen VW Tiguan an der Anhängerkupplung. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung vorzunehmen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

