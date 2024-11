Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Anglerheim erbeuten geringe Bargeldmenge

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, den 15.11., 21:30 h und Montag, den 18:11., 15:15 h in Stade in der Straße "Am Bahndamm" auf das Gelände des dortigen Angelvereins gelangt und haben gewaltsam ein Fenster des Anglerheims aufgedrückt. Nach dem Einsteigen in das Gebäude wurde dieses durchsucht und der oder die Einbrecher konnten mit einer geringen Menge Bargeld als Beute schließlich die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell