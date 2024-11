Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe in Harsefeld und Bliedersdorf

Stade (ots)

Bisher unbekannte Kupferdiebe haben zwischen Freitag, den 15.11., 17:30 h und Dienstag, den 19.11., 08:00 h in Harsefeld und Bliedersdorf zugeschlagen.

In Harsefeld wurden in der vergangenen Nacht in der Herrenstraße am Gebäude des Stadtmarketings und an der Kunstschule 4 Fallrohre und 2 Dachrinnen aus Kupfer abmontiert und mitgenommen.

Bereits am Wochenende wurde in Bliedersdorf in der Straße "Am Siedenkamp" von einem dortigen Geschäftsgebäude ebenfalls ein ca. 6m langes Kupferfallrohr entfernt und entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter 04164-888260 oder die Polizeistation Horneburg unter 04163-828950.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell