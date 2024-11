Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe in Sauensiek und Neukloster, Sieben Einbrüche im Landkreis

Stade (ots)

1. Kupferdiebe in Sauensiek und Neukloster

Unbekannte haben in der Zeit von Montag, den 18.11., 05:00 h bis Freitag, den 22.11., 13:00 im Gewerbegebiet in Sauensiek von einem dortigen Bungalow mehrere Kupferregenrinnen/-fallrohre abmontiert und entwendet. In Buxtehude-Neukloster haben ebenfalls bisher unbekannte Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag dann an der Bundesstraße 73 von einem dortigen Wohnhaus ebenfalls eine ca. 5 Meter lange Kupferregenrinne aus den Halterungen entfernt und mitgenommen. Der angerichtete Schaden an beiden Tatorten wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen für Sauensiek unter der Rufnummer 04167-699240 und für Neukloster an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

2. Sieben Einbrüche im Landkreis

Am Wochenende ist es im Landkreis zu sieben Einbrüchen in Wohn- und Geschäftshäuser gekommen.

In Horneburg im Schützenweg sind Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01.00 h nach dem Aufhebeln eines Metalltores auf das Gelände eine dortigen Heizungs- und Sanitärbetriebes gelangt und haben dann eine Scheibe an einem Rolltor einer Halle eingeschlagen. Nach dem Eindringen in die Halle wurden mehrere Räume durchsucht und dabei Kupfer und eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Mit dem Diebesgut konnten der oder die Täter anschließend flüchten. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro beziffert. Hinweise an die Polizeistation Horneburg unter 04163-828950.

Tageswohnungseinbrecher sind am Samstag zwischen 14:00 h und 18:00 h in Stade in der Lindenstraße nach dem Aufhebeln eines Fensters in ein dortiges Einfamilienhaus eingestiegen und haben die Räume im Inneren durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt. In der Straße Rehwiese haben Unbekannte am gleichen Tag zwischen 19:10 und 19:15 h versucht, ein Fenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln und dabei aber eine Alarmanlage ausgelöst. Der oder die Täter flüchteten ohne in das Gebäude einzudringen. Der Schaden am Fenster dürfte sich auf über 100 Euro belaufen. Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

Ebenfalls am Samstag zwischen 14:00 h und 19:00 h sind unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Bliedersdorf in der Straße Gußberg nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Gebäudeinnere eingestiegen und haben sämtlich Räume durchsucht. Vermutlich mit einer geringen Menge Bargeld als Beute gelang anschließend unbemerkt die Flucht. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

In Himmelpforten im Stubbenkamp sind ebenfalls Tageswohnungseinbrecher zwischen 10:30 h und 21:30 h nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und haben die Räumlichkeiten nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise in diesem Fall an die Polizeistation Himmelpforten unter 04144-606080.

IN Apensen in der Sonnenstraße sind Unbekannte am Samstag zwischen 10:00 h und 10:50 h über eine landwirtschaftliche genutzte Fläche an das Grundstück eines dortigen Wohnhauses gelangt und haben dann dort eine Terrassentür aufgehebelt. Anschließend wurde mehrere Schränke in dem Haus durchwühlt. Auch hier ist noch unbekannte ob und was dabei erbeutet werden konnte. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro beziffern lassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter 04167-699240.

In der vergangenen Nacht haben sich Unbekannte in Stade im Hahler Weg gegen kurz nach 01:30 h auf das Gelände der dortigen Grundschule begeben und ein Fenster mit einem Stein eingeworfen. Im Sekretariat wurde anschließend ein Schrank aufgebrochen und offenbar durchsucht. Auch hier ist unklar ob der oder die Täter daraus etwas entwendet haben. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

