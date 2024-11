Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Verfolgungsfahrt mit hoher Geschwindigkeit in Kutenholz - Polizei sucht gefährdete Zeugen

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 08:45 h wollten Beamte der Fredenbecker Polizeistation in Kutenholz einen Autofahrer mit einem VW-Polo einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser missachtete jedoch die Stoppzeichen und flüchtete vor dem Streifenwagen. Die Fahrt mit teilweise über 100 km/h bei erlaubten 70 km/h und in der 30er-Zone (ging dabei in der Straße Heerloge Fahrtrichtung Kutenholz, vor dem Bahnübergang Mulsum-Essel nach rechts in den Feldweg Richtung Essel, danach nach rechts in die Straße In der Bült in Fahrtrichtung Mulsum und aus der Straße In der Bült nach links zurück auf die Heerloge. Hier konnte das Auto dann schließlich auf dem Hof des Fahrers angetroffen werden. Der 30-jährige versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber von den eingesetzten Beamten eingeholt und gestellt werden. Da bei ihm der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung vorlag, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen und wegen Drogen am Steuer ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die als Fußgänger, Anwohner oder während der Fahrt gefährdet wurden oder die Angaben zur Fahrweise des Beschuldigten machen können.

Diese werden gebeten, sich bei der Fredenbecker Polizeistation unter der Rufnummer 04149-933510 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell