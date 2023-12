Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Auto beschädigt

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Mittwoch (06.12.2023), 14.30 Uhr bis Donnerstag (07.12.2023), 17.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter offenbar ein geparktes Auto in der Sallingerstraße. An dem Auto entstand diverse Schäden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell