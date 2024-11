Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Boele - Medizinischer Notfall

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Samstagmorgen (02.11.2024) in Boele zwei Personen leicht verletzt. Ein 51-jähriger Hagener fuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem BMW über die Schwerter Straße in Richtung Eckesey. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto und fuhr ungebremst auf den Fiat einer 57-jährigen Frau auf, die an der Einmündung zur Niedernhofstraße an einer roten Ampel wartete. Anschließend rollte der BMW weiter und blieb auf dem Gehweg an einer Laterne stehen. Die 57-Jährige sowie der 51-Jährige wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

