Polizei Hagen

POL-HA: Schwarzer Kia Sportage gestohlen

Hagen - Innenstadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen (01.11.2024) fiel einem 62-jährigem Hagener auf, dass sein schwarzer Kia Sportage (SUV) vom Abstellort entfernt worden war. Er selber hatte den Wagen am späten Abend des Donnerstag (31.20.2024) gegen 23:00 Uhr noch abgeparkt auf der Frankfurter Straße in Höhe 44 gesehen. Gegen 07:00 Uhr fiel ihm dann auf, dass der SUV offensichtlich entwendet worden war. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang erfolglos. Das Modell ist aus dem Jahr 2018 und mit Hagener Kennzeichen versehen. Mögliche Zeugen, die konkrete Angaben zu der in Frage kommenden Zeit über verdächtige Wahrnehmungen an der Örtlichkeit machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 bei der Hagener Polizei zu melden. (tx)

