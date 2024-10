Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall auf der Delsterner Straße - VW überschlägt sich nach Ausweichmanöver

Hagen-Delstern (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag (31.10.2024) verletzten sich zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Delstern leicht. Ein 73-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem VW über die Delsterner Straße. Vor ihm fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Ford. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 62-Jährige auf der Höhe eines dortigen Hotels auf einen Parkplatz einbiegen und verringerte dazu seine Geschwindigkeit. Der 73-Jährige wollte dem Ford ausweichen, touchierte diesen dabei und fuhr anschließend gegen einen Bordstein. In der Folge überschlug sich der VW und blieb auf dem Dach liegen. Der 73-Jährige und seine 72-jährige Beifahrerin wurden den ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-jährige Mann in dem Ford blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme leiteten Polizeibeamte den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Dadurch kam es auf der Delsterner Straße zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Sperrung ist inzwischen aufgehoben. (sen)

