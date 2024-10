Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Haspe - Unbekannte stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag (30.10.2024) zwischen dem späten Nachmittag und dem späten Abend in ein Einfamilienhaus in Haspe ein und stahlen Schmuck. Die Bewohner hatten das Haus in der Straße Roderberg gegen 17.30 Uhr verlassen und gegen 23.30 Uhr festgestellt, dass ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam geöffnet wurde. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Räume in dem Haus und stahlen eine Schmuckschatulle. Die Kripo hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

