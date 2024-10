Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit E-Scooter - Alkoholisierter Hagener fährt gegen Verkehrsschild

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwochabend (30.10.2024) fuhr ein alkoholisierter 31-Jähriger in Boele mit einem E-Scooter gegen ein Verkehrsschild und verletzte sich dabei leicht. Gegen 21.40 Uhr war der Hagener mit dem Roller auf dem Gehweg der Schwerter Straße in Richtung der Poststraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er gegen den Pfosten eines Verkehrsschildes und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 31-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,64 Promille an. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Hageners. Weiterhin leiteten sie ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

