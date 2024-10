Polizei Hagen

POL-HA: Supermarktmitarbeiter bedroht

Hagen-Mitte (ots)

Am Montagmorgen (28.10.2024) wurde der Mitarbeiter eines Supermarktes am Friedrich-Ebert-Platz bedroht. Gegen 10.40 Uhr schrie ein 48-jähriger in Hagen lebender Mann im Kassenbereich herum und äußerte gegenüber dem 25-jährigen Kassierer, dass er ihn umbringen werde. Zudem schlug er auf den Kassentresen. Vorangegangen waren hier Zahlungsstreitigkeiten. Gegenüber einer alarmierten Polizeistreife bestritt der 48-Jährige die Tat. Er wurde wegen einer Bedrohung angezeigt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (sch)

