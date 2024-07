POL-CUX: Verkehrsdelikte im Bereich der Polizei Hemmoor + Urkundenfälschung mit gefälschtem Rezept

Cuxhaven (ots) - Schwanewede/BAB27. Am 19.07.2024, gegen 13:35 Uhr, ereignete sich auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven in Höhe Schwanewede ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein 84-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Wohnmobil den ...

mehr