Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Beverstedt - Bokel-Langenfelde. Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Cuxhaven (ots)

Am 19.07.2024, gegen 10:45 Uhr, kam es auf der Landesstraße 134 zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Bremerhaven befuhr mit seinem Pkw die L134 aus Bokel kommend und beabsichtigte nach links auf die Kreisstraße 43 abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 60-jährigen Fahrzeugführer aus Cuxhaven mit seinem Krad. In Folge des Abbiegevorgangs kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Krad. Der Fahrzeugführer des Pkw wurde durch den Unfall leicht verletzt, der Fahrzeugführer des Krads wurde lebensgefährlich verletzt. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf ungefähr 36.000 Euro. Die Strecke wurde für die Verkehrsunfallaufnahme für drei Stunden halbseitig gesperrt. Die freiwillige Feuerwehr Bokel war ebenfalls an der Unfallstelle tätig.

