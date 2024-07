POL-CUX: Deichbrand-Festival - Anreise so gut wie abgeschlossen, weiterhin absolut friedlicher Verlauf

Cuxhaven (ots) - Geestland. Am Mittwoch den 17.07.2024 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 15:00 bis 17:30 Uhr hochwertige Geräte von einem Anhänger mit Boot. Der Anhänger war zur genannten Zeit in der Lintiger Straße aufgrund eines Reifenschadens abgestellt. Vom Boot wurden zum Teil festverbaute Teile abmontiert und andere nicht montierte Gerätschaften entwendet. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 ...

