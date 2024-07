Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der Autobahn 27 bei Schwanewede ++++ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27. Am 19.07.2024, gegen 13:35 Uhr, ereignete sich auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven in Höhe Schwanewede ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein 84-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Wohnmobil den Beschleunigungsstreifen des Parkplatz Habichthorst und wechselte frühzeitig auf den Hauptfahrstreifen der Autobahn. Dort fuhr ein bevorrechtigter 42-jähriger Fahrer mit einem Transporter ungebremst auf das Wohnmobil auf. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach ärztlicher Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Wohnmobils erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Sachschäden in Höhe von knapp 23.000 Euro. Der Hauptfahrstreifen der BAB27 war aufgrund der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden halbseitig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

++++

Am 20.07.2024, gegen 13:15 Uhr, führten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Geestland in der Burgstraße in Loxstedt eine Verkehrskontrolle durch, bei welcher ein PKW-Anhänger-Gespann mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5.835 kg kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige Fahrzeugführer lediglich im Besitz der Führerscheinklasse B war. Für das geführte Gespann ist jedoch die Führerscheinklasse BE erforderlich. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

