Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Infostand - Radfahrer im Fokus der Polizei

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg rückt am Mittwoch (20. September) im Rahmen des Europäischen Aktionstages "Tag ohne Verkehrstote" Radfahrer in den Fokus - und macht dabei besonders auf die Gefahren für sie im Straßenverkehr aufmerksam.

Am Ruhrorter Verteilerkreis an der Hafenstraße möchten Experten der Verkehrsunfallprävention an einem Infostand in der Zeit von 10 bis 14 Uhr mit den Radlern ins Gespräch kommen. An wichtigen Themen wird es nicht mangeln: Von Gefahren beim Abbiegen, dem toten Winkel im Außenspiegel über reflektierende Sicherheitsbekleidung, Fahrradhelme oder Handyverbot am Lenker.

Unabhängig von dem Aktionstag nimmt die Polizei Duisburg auch in Zukunft die Sicherheit von Radfahrern in den Blick und wird durch ein Gesamtpaket bestehend aus Prävention sowie konsequenter Verfolgung von Verstößen von und gegen Radfahrer ihren Beitrag zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr leisten.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell